MILANO, 31 AGO - Aster Vranckx ad un passo dal vestire la maglia del Milan. Il centrocampista classe 2002 è in arrivo dal Wolfsburg con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione di circa 12 milioni di euro per l'ultimo rinforzo in casa rossonera. Il belga classe 2002 è atteso oggi a Milano e domani svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto.

