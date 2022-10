Milano-Cortina: Abodi, entro prossima settimana nomina Ad

ROMA, 25 OTT - "In relazione alla nomina del nuovo Ad della Fondazione Milano Cortina 2026, di concerto con i Soci della Fondazione, ritengo opportuno associare al carattere di urgenza anche una metodologia condivisa, che consenta di individuare entro la prossima settimana una persona che, per caratteristiche professionali e personali, possa ricoprire efficacemente questo impegnativo ruolo.Sono certo che verranno rispettati i tempi, ma sarà anche garantita la qualità della scelta, nel rispetto dei ruoli tra i portatori d'interesse dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026". Così in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

