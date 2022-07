Milano-Cortina: Fontana incontra oggi il ministro Giovannini

MILANO, 12 LUG - Il presidente lombardo Attilio Fontana sta per partire per Roma dove incontrerà il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini per fare "Il punto della situazione" su "tutte le grandi opere che ci sono in Regione e soprattutto su quelle legate alle Olimpiadi". Lo ha fatto sapere lo stesso Fontana parlando a margine dell'inaugurazione dello stand del progetto 'Fili - La Lombardia tesse il suo futuro' in piazza Gae Aulenti a Milano. "Mi sembra di poter dire che Giovannini ci stia seguendo", ha risposto il governatore ai cronisti che chiedevano conto dei Giochi del 2026. "La nuova società costituita sta lavorando - ha concluso - per cui vogliamo fare un po' il punto della situazione".

