Milano-Cortina, Fontana: "Nuovo ad? Tutti nomi di valore"

MILANO, 11 OTT - "Sono tutti personaggi di grande valore, quindi che scelga il governo. E' compito del presidente del consiglio indicarlo e nominarlo". E' l'endorsement del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui nomi circolati finora per sostituire Vincenzo Novari come amministratore delegato di Milano-Cortina 2026, tra cui quello di Andrea Abodi. "Io ho detto che prima avessero scelto e meglio sarebbe stato - aggiunge Fontana, a margine della presentazione della terza edizione del festival della cultura paralimpica -. Ormai manca una settimana e mezza. A me va bene tutto: che scelga Draghi o che scelga la Meloni, a me va sempre bene".

