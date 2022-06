Milano-Cortina, i primi giochi con una vera parità di genere

Milano Cortina 2026 saranno i Giochi Olimpici Invernali più equilibrati di genere della storia. Lo sottolinea il Cio con un nota in cui precisa che il programma delle gare dell’Olimpaie 'biancà del 2026 includerà un numero record di eventi femminili e sarà l’edizione dei Giochi Invernali con la maggiore parità di genere fino a oggi, con il 47% di partecipazione femminile.

Il programma dei Giochi italiani del 2026 è stato approvato dall’Esecutivo del Ci «sulla base delle raccomandazioni della Commissione del Programma Olimpico - spiega la nota del Cio -, che ha valutato le proposte delle Federazioni sportive internazionali». Così «otto nuovi eventi sono stati aggiunti al programma, con una forte attenzione all’uguaglianza di genere in termini di eventi e quote di atleti donne. Questo approccio è in linea con l’obiettivo di ridurre i costi e la complessità di ospitare i Giochi Olimpici Invernali utilizzando le sedi esistenti e rispettando la quota complessiva di 2.900 atleti».

«Abbiamo compiuto progressi significativi per colmare il divario di genere ai Giochi Olimpici Invernali - il commento del

presidente del Cio Thomas Bach -. Stiamo passando dal 40 per cento di partecipazione femminile a Sochi 2014 al 47% a Milano Cortina. Ci impegniamo a continuare a promuovere la parità di genere e Milano Cortina sarà un’altra pietra miliare di questo sforzo».

Per Milano Cortina 2026 sono stati proposti 23 nuovi eventi ed è stata richiesta una quota aggiuntiva di 359 atleti (113 maschi e 246 femmine). Ma l’Esecutivo del Cio ha deciso di includere solo otto nuovi eventi, di rimuoverne uno e di sostituirne un altro. La quota complessiva di atleti è stata stabilita a 2.900, otto in più rispetto al numero di coloro che hanno gareggiato a Pechino. Le novità introdotte per Milano Cortina riguardano quattro sport:

- Sci alpinismo (nuovo sport olimpico per questi Giochi): Inserimento di tre gare: sprint maschile, sprint femminile e staffetta mista.

- Bob: Inclusione di un evento di Skeleton, ovvero una gara a squadre miste.

- Slittino: Inserimento di un doppio femminile. Sostituzione di un evento di doppio 'apertò con un evento di doppio maschile.

- Sci: Inserimento di tre nuovi eventi: sci freestyle dual moguls maschile, freestyle ski dual moguls femminile e salto con gli sci femminile 'large hill' individuale.

La gara eliminata dal programma olimpico è invece quella mista di Parallelo a squadre.

