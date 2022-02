Milano-Cortina: Malagò, 'abbiamo occhi del mondo addosso'

MILANO, 21 FEB - "Qui a Malpensa c'è la piena consapevolezza del senso del dovere di noi di Milano-Cortina. Ci deve far riflettere ogni istante, sentiamo una grande responsabilità chiara e forte. Abbiamo gli occhi del mondo addosso": lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa in occasione dell'arrivo a Malpensa della bandiera Olimpica con la delegazione di Milano-Cortina 2026 che ha vissuto i giochi di Beijing 2022. "Il Cio è entusiasta - aggiunge Malagò - di quanto abbiamo fatto vedere alla cerimonia di chiusura. C'è molta voglia per le discipline invernali di tornare nella nostra vecchia cara Europa, culla dello sport e delle discipline invernali".

