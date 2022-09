Milano-Cortina: Malagò 'su nomina ad resto fiducioso'

ROMA, 05 SET - "Non ci sono novità, ma ci siamo sentiti come facciamo tutti i giorni. Non so se sono un inguaribile ottimista, ma sono fiducioso che si troverà", lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, parlando a margine della presentazione del VII Trofeo Coni della nomina da ad della fondazione dei giochi invernali di Milano-Cortina. Sulla possibilità che la nomina possa slittare a dopo le elezioni ha poi aggiunto: "Il nostro Paese, è un dato di fatto, è in un contesto congiunturale e storico molto particolare, ma onestamente mi sembra che la decisione non riguardi il mondo dello sport". Sui nomi emersi conclude: "Magari non ce n'è ancora uno, ma io resto ottimista".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA