Milano-Cortina: Pancalli, Paralimpiadi cambiano società

MILANO, 14 MAR - "La sfida nell'ospitare una Paralimpiade è proprio quella di riuscire non solo ad organizzare un grande evento sportivo, ma anche trasformare una società sotto il profilo dell'accessibilità, sotto il profilo culturale. Da adesso in poi bisogna lavorare a testa anche sulla sensibilizzazione nei confronti della valorizzazione delle potenzialità delle diversità. Questa è l'essenza dello sport paralimpico": lo dice il presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli, all'arrivo a Malpensa della bandiera Paralimpica. Il bilancio di Pechino è "sicuramente positivo, devo dire che qualcosina pure è mancata però sono risultati che ci confermano i grandi campioni, ci danno delle certezze ma ci indicano anche con grande umiltà tutto quello che dobbiamo ancora fare in vista di Milano Cortina".

