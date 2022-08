Milik, 4-5 squadre fortissime in lizza per scudetto

TORINO, 29 AGO - "Vincere lo scudetto sarà ancora più difficile perché qualche anno fa non c'erano 4-5 squadre così forti in lizza per il titolo". E' il parere sulla corsa tricolore di Arkadiusz Milik, ultimo arrivato in casa Juventus. "Qui voglio dare qualcosa di speciale, voglio segnare tanto - ha aggiunto l'attaccante polacco nella conferenza stampa di presentazione, all'Allianz Stadium. Milik ha risposto anche una domanda sul confronto tra Vlahovic e Lewandowski. "Sono due grandi attaccanti, per loro parlano i numeri ma è difficile paragonarli - dice Milik - perché vivono momenti differenti delle rispettive carriera: Lewa ha 34 anni, Dusan è giovane e può ancora crescere tantissimo".

