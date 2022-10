Milone Siracusa in corsa per lo scudetto Under 23

Neanche il tempo di fare festa per la promozione della Milone Siracusa alla finale scudetto maschile Assoluta 2023 e le belle prove della Siracusatletica nella finale scudetto allievi e c’è da tifare adesso per un’altra formazione aretusea in gara da sabato a Modena nella finale U. 23 maschile.

E in corsa per lo scudetto Under 23 c'è ancora la Milone Siracusa di Maurizio Roccasalva, che oltre alla stella Matteo Melluzzo (100 e 200), schiera una formazione in grado di confermare e magari migliorare il 3° posto nella classifica generale dopo le fasi regionali.

«Partiamo dalla terza posizione - ribadisce Maurizio Roccasalva - e il nostro obiettivo è quello di cercare di rimanere nel podio e magari sognare qualcosa in più. È una grandissima opportunità e non vogliamo sprecarla».

LA MILONE UNDER 21. Ecco la squadra della Milone Siracusa in gara oggi e domani a Modena: Gioele Ciravolo (martello); Giuseppe Faliti (lungo e triplo); Simone Fonti (400 e 4x100); Matteo Giudice (4x100 e 4x400); Giudice Mauro (4x100 e 4x400); Andrea Magnano (110 ostacoli e alto); Matteo Melluzzo (100, 200 e 4 per 100); Giuseppe Narda (4 per 100 e 4 per 400); Luca Zanetti (asta), Jean De Dieu Butoyi (800 e 1500); Davide Roccasalva (400 ostacoli); Zouhir Sahran (5000 e 3000 siepi); Matteo Scatà (giavellotto); Alexey Davide Villari (peso e disco).

TROFEO CONI. E in Toscana, nella finale di Abbadia San Salvatore, assegnato il Trofeo Coni di atletica che è andato al Veneto con la Sicilia che ha chiuso al 9° posto. Nelle prove multiple riservate alle categorie ragazzi e ragazze svettano i due quarti posti ottenuti da Letizia Cannizzaro (Running Modica) nel tetrathlon A ragazze e Maurizio Latino (Atletica Siracusa) nel tetrathlon B ragazzi. Nel tetrathlon A ragazzi 5° Davide Scollo (No al doping Rg); nel tetrathlon C ragazzi, 12° Fabio Divita (No al Doping Rg),; nel tetrathlon C ragazze 14ª Elena Boccadifuoco (Atletica Iblea 2012) e nel tetrathlon B ragazze 15ª Laura Coppa (Siracusatletica).

