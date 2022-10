Mino Ferro e Riccardo Bonsignore Zanghì sul tetto del mondo

Due siciliani sul tetto del mondo nella scherma. I due catanesi Mino Ferro e Riccardo Bonsignore Zanghì hanno vinto con l'Italspada il titolo iridato a squadre ai Mondiali master che si sono conclusi ieri a Zara in Croazia.

Pubblicità

Riccardo Bonsignore e Mino Ferro con gli altri azzurri dell'Italspada campione del mondo

Mino Ferro con i colori del Cus Catania, lo stesso team che difendeva nel 1984 quando vinse l'oro a squadre nella spada ai Giochi di Los Angeles, dopo il 23° posto individuale nella categoria B e l'ex pluricampione italiano e azzurro Riccardo Bonsignore Zanghì 31° nella finale individuale per la categoria A, insieme agli altri azzurri Dino Mandrioli, Giuseppe Marino, Federico Strano e Gabriele Vincenzi, hanno vinto la finale a squadre battendo la Gran Bretagna 27-23 grazie alla frazione finale di uno straordinario Mino Ferro, che ha recuperato lo svantaggio e superato gli inglesi. Gli azzurri avevano vinto i due match dei gironi contro Svizzera e Georgia, poi nei 16 avevano battuto l’Australia 30-15. Ai quarti altro successo in rimonta contro il Canada e sempre per merito delle ultime stoccate di Mino Ferro, che ha portato avanti i suoi mettendo il punto del 30-29. Senza storie, invece, era stata la semifinale contro la Germania (30-15).

Mino Ferro (Cus Catania) decisivo in tutti gli assalti verso la conquista del titolo iridato

<È stata una vittoria sofferta – grida felice Mino Ferro - il sorteggio mi ha assegnato l’ultimo assalto e mi è toccato rimontare… Ma è stato un successo di squadra, di amici venuti a Zara per dare il massimo. È inutile dire che sono felicissimo: è il primo campionato del mondo che vinco, meglio di così! Ringrazio quanti mi hanno sostenuto: ho sentito la “spinta” anche da Catania!>.

Non sta nella pelle Riccardo Bonsignore che gareggia per il team Comini di Padova e che in passato oltre nella scherma ha svolto una grande carriera anche come saltatore in alto nell'atletica: <Un titolo meritato che ci ripaga dei tanti sacrifici sopportati per arrivare al top in Croazia>.

L'Italia ha chiuso al 2° posto nel medagliere dietro agli Stati Uniti con 17 podi: 7 ori, 3 argenti e 7 bronzi.

Le squadre azzurre di spada sul podio ai Mondiali master di Zara

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA