Mondiale club: Fifa 'convoca' Irrati per Var

ROMA, 16 GEN - C'è Massimiliano Irrati, scelto come specialista della Var, nella lista degli arbitri desisgnati dalla Fifa per il Mondiale per club che si giocherà in Marocco dall'1 all'11 febbraio. Per dirigere le partite sono stati invece scelti, in ambito Uefa, l'ungherese Istvan Kovacs e l'inglese Anthony Taylor. In tutto gli arbitri 'convocati' sono sei: oltre ai due europei ci saranno il cinese Ma Ning, l'algerino Ghorbal, l'uruguayano Matonte Cabrera e il salvadoregno Barton. Al Var, con Irrati, anche lo spagnolo Martinez e il francese Brisard. Al Mondiale per club prenderanno parte sette squadre: i neozelandesi dell'Auckland City, i marocchini del Wydad, gli egiziani dell'Al Ahly, gli statunitensi del Seattle Sounders, i sauditi dell'Al Hilal, i brasiliani del Flamengo e gli spagnoli del Real Madrid.

