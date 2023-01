Mondiale club: Infantino, in tv e stadio parole arbitro al Var

ROMA, 31 GEN - In occasione del Mondiale per club al via in Marocco l'1 febbraio "per la prima volta, l'arbitro parlerà direttamente ai tifosi nello stadio e al pubblico televisivo a casa attraverso il microfono, spiegando perché è stata presa una decisione". La novità riguardante la direzione arbitrale delle partite di calcio è stata annunciata su Instagram dal presidente Fifa Gianni Infantino. "Questo è un messaggio molto importante per tutti gli appassionati di calcio - ha aggiunto Infantino - che vogliono vedere ancora più chiarezza sulle decisioni arbitrali. Guardate attentamente la Coppa del mondo per club FIFA, che prenderà il via il 1° febbraio in Marocco, poiché noterete un importante cambiamento nel modo in cui gli arbitri comunicano le decisioni relative al Var. Questo fa parte di un processo Fifa poiché vogliamo sempre migliorare la chiarezza del Var e migliorare l'istruzione. Speriamo che vi piacerà!"

