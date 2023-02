Mondiale per club: Al Ahly-Auckland City 3-0

ROMA, 01 FEB - Il Mondiale per club, l'ultimo con la formula attuale, è cominciato in Marocco con la sfida per l'accesso ai quarti di finale tra l'Al Ahly e l'Auckland City, vinta per 3-0 dagli egiziani vicecampioni d'Africa. Nei quarti l'Al Ahly giocherà contro gli statunitensi Seattle Sounders, e chi vincerà troverà in semifinale il Real Madrid. Nell'altro quarto confronto tra Al Hilal e Wydad Casablanca, il vincitore se la vedrà con il Flamengo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA