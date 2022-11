Mondiali: 2-0 alla Nigeria, il Costarica già pronto per il Qatar

ROMA, 10 NOV - Il Costarica ha battuto la Nigeria per 2-0 (1-0) in un'amichevole di preparazione ai Mondiali in Qatar. Sul terreno dello stadio Nacional di San José, la squadra allenata da colombiano Luis Fernando Suarez è andata in gol con Duarte al 7' pt e ha raddoppiato con Watson al 28' st. Il Costarica esordirà ai prossimi Mondiali qatarini il 23 novembre, contro la Spagna di Luis Enrique, dal momento che fa parte del Girone E, il raggruppamento con comprende anche il Giappone e la Germania di Hans-Dieter Flick.

