Mondiali: 2-0 alla Svezia, Polonia qualificata

CHORZOW, 29 MAR - La Polonia si è qualificata per i Mondiali in Qatar battendo la Svezia per 2-0 nella patita giocata questa sera allo Stadion Slaski di Chorzow. Rigore trasformato da Lewandowski al 4' st, raddoppio di Zielinski al 27' st. Curioso episodio a pochi minuti dalla fine primo tempo. E' infatti saltato l'impianto di illuminazione. L'arbitro, Daniele Orsato, ha sospeso per due minuti il match, poi ripreso. Nel frattempo, alcune luci si sono accese ma una parte dell'impianto (e quindi del campo da gioco) è rimasta più scura del resto.

