DOHA, 17 DIC - La Croazia ha conquistato il terzo posto ai Mondiali in Qatar battendo 2-1 il Marocco nella finalina disputata al Khalifa International Stadium di Doha. In vantaggio già al 7' con Gvardiol, la squadra guidata da Luka Modric si è fatta raggiungere 2' dopo da Dari ma nel finale del tempo ha ripreso il vantaggio con Orsic e il risultato non è più cambiato nella ripresa.

