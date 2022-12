ROMA, 04 DIC - Inghilterra batte Senegal 3-0 (2-0) in una partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio disputata sul terreno dell'Al Bayt Stadium di Al Khor (Qatar). I gol: nel primo tempo Henderson al 38' e Kane al 48'; nel secondo tempo Saka al 12'. Gli inglesi si sono qualificati per i quarti di finale e sabato 10 dicembre, alle ore 20 italiane, incontreranno la Francia campione del mondo in carica.

