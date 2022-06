Mondiali: 3-1 alla Scozia, Ucraina in finale play-off

ROMA, 01 GIU - Un passo importante verso alla qualificazione ai Mondiali per l'Ucraina del calcio. Questa sera a Glasgow la nazionale gialloblù ha battuto la Scozia 3-1 (1-0) nella semifinale dei playoff per gli ultimi posti alla rassegna iridata in Qatar al via a novembre. In gol due uomini simbolo anche per le rispettive prese di posizione contro la guerra: Yarmolenko al 33' e Yaremchuk al 49'. Gol della bandiera scozzese al 79' firmato da McGregor. Chiude nei minuti di recupero Dovbyk (95') Per qualificarsi ai Mondiali l'Ucraina dovrà battere nella finale di domenica, 5 giugno, il Galles sconfitto oggi dalla Polonia 2-1 in Nations League.

