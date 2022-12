Mondiali: 4-1 alla Corea del Sud, Brasile ai quarti

ROMA, 05 DIC - Il Brasile si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali battendo 4-1 la Corea del Sud nella sfida degli ottavi. Nei quarti la Seleçao incontrerà la Croazia. Neymar e compagni chiudono la pratica Corea praticamente nel primo tempo, concluso sul 4-0. Verdeoro in vantaggio dopo 7 minuti con Vinicius Junior. Il raddoppio al 25' porta la firma di Neymar, a segno su rigore. Alla mezzora è 3-0: segna Richarlison che chiude una stupenda azione di prima. Al 36' è Paquetà a firmare il poker con un tiro al volo su assist di Vinicius. Nella ripresa il Brasile rallenta e la Corea segna il gol che salva l'onore con Paik Seung-Ho. A fine partita il Brasile ha omaggiato O Rei srotolando in campo uno striscione con scritto semplicemente "Pelé!" e un'immagine del Re ai tempi di Messico '70.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA