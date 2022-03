Mondiali: 5-0 a Isole Salomone, Nuova Zelanda allo spareggio

DOHA, 31 MAR - E' la Nuova Zelanda la vincitrice della zona Oceania delle eliminatorie mondiali. Gli 'All Whites', in questa circostanza in maglia nera, hanno battuto le Isole Salomone per 5-0 nella finale di zona giocata a Doha, e ora sfideranno il Costa Rica, a giugno, nello spareggio intercontinentale che assegnerà un posto ai Mondiali di Qatar 2022. Mattatore nella sfida vinta contro Salomone è stato il difensore centrale Bill Tuiloma, che gioca nella Mls nordamericana nei Portland Timbers e ha segnato due gol. A segno anche Wood, Bell e Garbett.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA