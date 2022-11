AL KHOR (QATAR), 20 NOV - E' cominciata in perfetto orario, alle 17:40 locali, la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2022 in Qatar. Si sono spente le luci nel grande stadio di Al Khor, a 50 km da Doha, l'Al Beyt, a forma di tenda beduina. I danzatori sono entrati in scena dopo un lungo applauso al padre dello sceicco Al Thani, arrivato in tribuna dove già era presente il figlio. Le tribune sono quasi piene.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA