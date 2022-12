Mondiali: Argentina, autorità in allerta per rischio incidenti

BUENOS AIRES, 20 DIC - Le autorità del governo della città di Buenos Aires hanno rivolto oggi un appello ai tifosi affinché mantengano un comportamento prudente in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della coppa del mondo di calcio e della sfilata della squadra guidata da Lionel Messi nel centro della capitale. Il timore è che si ripetano, potenziate, le scene già viste domenica al termine della vittoria con la Francia, quando, tra le centinaia di migliaia di persone riversatesi per le strade, si è assistito ad atteggiamenti irresponsabili da parte di persone arrampicate sui lampioni, sui tetti delle fermate dell'autobus, e sui monumenti tra i quali lo stesso iconico obelisco. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che, se da una parte hanno suscitato l'ammirazione di molti per il livello di passione che dimostrano gli argentini per la loro squadra, dall'altra hanno messo in allerta rossa i responsabili della sicurezza. Nella giornata di oggi è stata confermata la morte nell'ospedale Fernandez della capitale di un tifoso ricoverato da domenica con trauma cranico e morte cerebrale a causa di una caduta dal tetto di un parcheggio. Un bilancio tutto sommato positivo date le immagini viste fino ad oggi, ma le autorità vogliono evitare che si tratti solo del primo di una serie di vittime delle celebrazioni.

