Mondiali: Argentina-Messico 2-0

DOHA, 26 NOV - L'Argentina ha battuto 2-0 il Messico in una partita della seconda giornata del girone C ai Mondiali in Qatar e sale al secondo posto, con 3 punti, dietro alla Polonia che he ha 4. Anche l'Arabia Saudita è a quota 3, mentre il Messico ha un punto. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Messi ha portato avanti i suoi e nel finale Enzo Fernandez ha raddoppiato. L'ultimo turno, mercoledì prossimo, prevede Arabia Saudita-Messico e Polonia-Argentina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA