Mondiali atletica: 200 m.,niente finali per Tortu e Kaddari

ROMA, 20 LUG - Nella terza e ultima batteria dei 200 m. ai Mondiali di atletica di Eugene, in Oregon, vince lo statunitense Kinghton che fa 19"77, davanti al canadese Brown con 20"10 e Filippo Tortu con 20"10, nuovo record personale dell'azzurro che però non basta per la finale: resta fuori per appena tre millesimi. Niente da fare anche per Dalia Kaddari, 6/a, in 22"86, nella terza semifinale dei 200, ed eliminata. Tra le 8 che lotteranno per il titolo le tre inarrestabili giamaicane: Shericka Jackson in testa (21"67) seguita da Shelly-Ann Fraser-Pryce (21"82). Terza la statunitense Tamara Clarck (21"95), quarta Dina Asher-Smith (Gb) (21"96). Solo quinta la terza giamaicana Elaine Thompson-Herah (21"97), sesta la nigeriana Aminatou Seyni (22"04, settima la svizzera Mujinga Kambundji (22"05), ottava Abby Steiner (Usa) (22"15).

