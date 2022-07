Mondiali atletica: etiope Tsegay campionessa nei 5.000 metri

ROMA, 24 LUG - Gudaf Tsegay, mezzofondista etiope, è la nuova campionessa mondiale femminile dei 5000 metri ai mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, mentre la campionessa olimpica olandese Sifan Hassan è arrivata solo sesta, e lascerà l'Oregon senza medaglie nè nei 5000 né nei 10.000 metri. Tsegay ha concluso la gara in 14 minuti e 46,29 secondi, seguita dalla keniota Beatrice Chebet che ha vinto l'argento in 14:46.75 e da un' altra etiope, Dawit Seyaum, che ha conquistato il bronzo (14:47.36).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA