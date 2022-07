Mondiali atletica: finale 4x100 maschile, è oro al Canada

ROMA, 24 LUG - Il Canada ha sottratto agli Stati Uniti la vittoria nella staffetta 4x100 maschile ai Campionati del Mondo in Oregon. Andre De Grasse ha portato al traguardo il quartetto canadese in 37,48 secondi dopo un'altra deludente prestazione degli americani, che hanno dovuto accontentarsi dell'argento. Il bronzo è andato alla Gran Bretagna. La finale del 4x100 donne, invece, finisce in una lotta all'ultimo secondo tra gli Stati Uniti, che conquistano l'oro, e la Giamaica, cui spetta l'argento, mentre l'Italia, a causa di problemi per Dalia Kaddari e Vittoria Fontana, non va oltre l'ottavo posto. Le americane terminano a 41"14, seguite dall'argento Giamaica in 41"18, e dal bronzo tedesco in 42"03. Le azzurre si fermano a 42"92.

