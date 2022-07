Mondiali atletica: Omanyala rinuncia, "troppo tardi per visto"

NAIROBI, 14 LUG - Ferdinand Omanyala, detentore del record africano sui 100 metri, ha annunciato la rinuncia ai Mondiali di atletica leggera che iniziano domani a Eugene in quanto non ha ancora ricevuto il visto. "Rinuncio al mio viaggio in Oregon. Anche se oggi ottengo un visto è troppo tardi", ha detto il velocista keniota, 26 anni, che da domani avrebbe dovuto partecipare alle batterie. "E' finita. Non c'è niente che posso fare. È stato il giorno più lungo di attesa (della mia vita) e non mi piace aspettare" ha aggiunto. Ieri lo sprinter aveva annunciato sui social di essere ancora in attesa del visto. Ai Giochi di Tokyo Omanyala è stato il primo atleta del Kenya, paese noto per i suoi fondisti, a raggiungere una semifinale olimpica nei 100 metri.

