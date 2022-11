Mondiali: Belgio; Hazard "gran delusione, ora serve resettare"

DOHA, 27 NOV - "Siamo davvero delusi. Volevamo qualificarci oggi agli ottavi ma ci siamo imbattuti in un ottimo Marocco, che si merita i complimenti. Noi dovremo recuperare mentalmente, riposare e dare tutto nella prossima partita, ma soprattutto capire cosa non ha funzionato oggi anche se non abbiamo fatto una partita così brutta". Così uno sconsolato capitano del Belgio, Eden Hazard, dopo l'inattesa sconfitta col Marocco. Il ct dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez, fa fatica a digerire il risultato. "Dopo il loro gol abbiamo perso organizzazione e in attacco non siamo stati bravi nella loro tre quarti - ha spiegato -. La rete di Sabiri ha avuto un notevole impatto sul resto della partita ed è stata una fase difensiva che non abbiamo gestito bene. Nel complesso, dobbiamo essere molto più uniti - ha concluso -. È così che vinciamo le partite ai Mondiali".

