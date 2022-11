Mondiali: Benzema prudente, salta l'ultimo allenamento col Real

MADRID, 09 NOV - Karim Benzema non ha partecipato all'ultimo allenamento del Real Madrid prima del Mondiale, ma la sua presenza in Qatar non è a rischio. L'attaccante della Francia ha un problema muscolare alla coscia sinistra e probabilmente non sarà in campo domani, con il Cadice, ultimo match della Liga prima del Mondiale. Ha saltato l'allenamnto anche Antonio Rüdiger. Il difensore della nazionale tedesca soffre di dolori all'anca. Da quando ha ricevuto il Pallone d'Oro, il 17 ottobre, Benzema non ha giocato contro Siviglia, Girona e Rayo Vallecano nella Liga e contro l'RB Lipsia in Champions League. Senza di lui il Real ha raccolto due sconfitte, un pareggio e una vittoria. È rientrato in campo per 26 minuti al termine della partita contro il Celtic Glasgow, nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions, ma "le sue sensazioni non erano buone", ha spiegato il tecnico Carlo Ancelotti a fine partita.

