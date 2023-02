ROMA, 16 FEB - Terza medaglia per l'Italia ai mondiali di biathlon di Oberhof: è quella conquistata da Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel nella staffetta mista. L'oro è andato alla Norvegia con la coppia Johannes Boe-Marte Roeiseland, medaglia d'argento per l'Austria, con Lisa Hauser e David Komatz. Per il norvegese Boe quella di oggi è la quinta medaglia d'oro in questa competizione iridata.

