Mondiali: Biden, congratulazioni per la 'meritata vittoria'

BUENOS AIRES, 20 DIC - Poche ore prima del rientro in Argentina della squadra capitanata da Lionel Messi che ha conquistato il titolo mondiale in Qatar, sono giunti a Buenos Aires anche le congratulazioni del presidente statunitense Joe Biden. "Felicitazioni per te, Alberto - ha sostenuto via Twitter rivolgendosi al presidente Fernández - e per tutti gli argentini per la vittoria sofferta e meritata" di domenica. Ed ha concluso scherzosamente: "Sai, penso che quel ragazzo, Messi, potrebbe avere un futuro!". Pubblicando il messaggio sul suo account, Fernández ha risposto: "Molte grazie @POTUS! Ho vissuto questo trionfo con grande felicità come tutto il popolo argentino". "Le congratulazioni - ha infine detto - sono tutte per la nostra ' selección' e per Messi. Siamo al vertice!", .

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA