Mondiali: Brasile, tra convocati anche 39enne Dani Alves

RIO DE JANEIRO, 07 NOV - Il Brasile, uno dei grandi favoriti della Coppa del Mondo, andrà in Qatar alla ricerca della sesta stella con Neymar, la prima stella della lista dei 26 selezionati dal commissario tecnico Tite, che comprende anche Daniel Alves, 39 anni, convocato anche se non gioca una sola partita da due mesi. Assenza degna di nota quella del centravanti del Liverpool Roberto Firmino, escluso a favore di Gabriel Jesus (Arsenal), richiamato dopo essere stato assente dall'ultima gara della Seleçao. Tre gli italiani, tutti della Juve (Danilo, Alex Sandro e Bremer), non c'e' invece il romanista Ibanez autore dello svarione che ha regalato il derby alla Lazio. Alves è il giocatore brasiliano più anziano selezionato per un Mondiale: cancellato il record di Djalma Santos (37 anni nel 1966). Tite potrà contare anche sull'esperienza di Thiago Silva, 38 anni, che, a differenza di Alves, gioca regolarmente e continua a inanellare importanti prestazioni con il Chelsea. Troveranno in difesa Marquinhos, 28 anni, con il quale hanno vissuto le belle stagioni del PSG. Ecco lista dei 26 brasiliani convocati per il Mondiale 2022: - Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) -Difensori: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus) , Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Marquinhos (Paris SG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militao (Real Madrid) - Centrocampisti: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham) Attaccanti: Neymar (Paris SG), Vinicius Jr (Real Madrid), Richarlison (Tottenham/ENG), Raphiha (Barcellona/ESP), Rodrygo (Real Madrid), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal ), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo)

