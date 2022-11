Mondiali, Buffon: "Senza azzurri scarsa partecipazione emotiva"

ROMA, 21 NOV - "E' stata strana la partenza di questo Mondiale. La partecipazione emotiva che di solito accompagna alla vigilia di queste competizioni è elevatissima, in questo caso non è stato così; facevo due riflessioni e mi chiedevo se questo fosse dovuto all'assenza dell'Italia oppure al fatto che, in maniera anomala, si giochi in inverno, dunque c'è stata scarsa preparazione a livello mediatico. Non dimentichiamo che, fino alla settimana scorsa, si giocava con i club. Questo può avere influito molto nella nostra percezione del Mondiale". Così Gigi Buffon, ex portiere della Nazionale e oggi al Parma, parlando a Radio Anch'io lo sport (RadioRai) del prologo dei Mondiali di calcio. "La cerimonia inaugurale è stata bellissima, la partita un po' deludente: mi aspettavo molto di più dal Qatar. Secondo me sono più forti - aggiunge - forse si sono fatti condizionare dalla responsabilità; li avevo visti in altre partite e, secondo me, sono più forti di quanto si sia visto ieri. Finora avevano giocato senza tanto pubblico, invece ieri lo stadio era pieno. La non abitudine a certi eventi può aver pesato, ieri hanno rotto il ghiaccio, spero migliorino".

