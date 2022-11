Mondiali: Camerun, Onana fuori rosa per motivi disciplinari

AL WAKRAH, 28 NOV - Il portiere del Camerun, André Onana, è stato "escluso" per motivi disciplinari dal gruppo prima della partita di oggi contro la Serbia ai Mondiali, ha rivelato una fonte della Federcalcio del Camerun (Fécafoot). "Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po' la vita", ha spiegato la fonte, aggiungendo che il portiere dell'Inter è stato sostituito da Devis Epassy, ;;che gioca ad Abha, in Arabia Saudita. Il portiere, 26 anni, è stato escluso per motivi disciplinari, senza specificare il motivo o la durata di tale provvedimento.

