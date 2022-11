Mondiali: capocannoniere Valencia, voglio ancora aiutare Ecuador

ROMA, 26 NOV - "Voglio ancora aiutare il mio Ecuador, martedì spero di essere in campo contro il Senegal": Enner Valencia, con tre gol attuale capocannoniere dei Mondiali in Qatar, non molla nonostante ieri, durante la gara pareggiata 1-1 con l'Olanda, sia uscito in barella per un infortunio al ginocchio. Grazie alle reti del capitano Valencia (le altre due le ha realizzate nella gara d'esordio del girone A, vinta 2-0 contro i padroni di casa del Qatar, già eliminati), l'Ecaudor è in piena lotta per conquistare l'accesso agli ottavi di finale. I sudamericani sono in testa al girone A con quattro punti, insieme all'Olanda. E quindi, martedì 29 novembre, alle ore 16 italiane, nella sfida con il Senegal (che ha tre punti), si giocheranno il passaggio del turno. "Vogliamo continuare - ha aggiunto l'attaccante che gioca in Turchia con il Fenerbahce - a sognare in grande. Per noi la partita contro il Senegal sarà come una finale e io spero davvero di poter essere in campo".

