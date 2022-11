Mondiali: Castagne, noi vecchi? L'Italia ha vinto con Chiellini

ROMA, 30 NOV - "L'Italia ha vinto gli Europei con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini in difesa, quindi l'età non è sempre un fattore". Alla vigilia della decisiva partita contro la Croazia, il difensore del Belgio Timothy Castagne ha citato i due azzurri per rispondere a una domanda dei giornalisti sulle polemiche successive a un'intervista di Kevin De Bruyne, il quale aveva detto che il Belgio fosse troppo vecchio per vincere i Mondiali in Qatar.Dopo la sorpredente sconfitta contro il Marocco, si è parlato molto di liti furibonde nello spogliatoio belga. "Fake news", ha ribattuto l'ex giocatore dell'Atalanta. La classifica del girone F è guidata dalla Croazia e dal Marocco con quattro punti, il Belgio segue a tre, mentre il Canada, ancora a zero, è già eliminato. Per essere sicuro del passaggio agli ottavi di finale, il Belgio (al numero 2 del ranking Fifa) deve quindi superare la Croazia vicecampione in carica. "La nostra fiducia - ha aggiunto Castagne - non è così bassa come la gente pensa. Sappiamo di avere in mano il nostro destino. E' vero, non abbiamo giocato molto bene nelle prime due partite, ma - ha concluso - non siamo in crisi".

