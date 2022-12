Mondiali: Champs-Elysées chiusi per la finale Francia-Argentina

PARIGI, 16 DIC - Sono circa 12.800 i poliziotti e gendarmi mobilitati sabato in Francia per assicurare la tutela dell'ordine pubblico nel quadro del match Croazia-Marocco ai Mondiali del Qatar e 14.000 il giorno dopo, domenica, per la finalissima tra Francia ed Argentina. Il dispositivo, riferisce la polizia d'Oltralpe che oggi ha presentato il progetto al ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, è maggiore rispetto a quello della semifinale Francia-Marocco di mercoledì (con 10.000 agenti). Sabato, l'Avenue des Champs-Elysées, il grande viale simbolo di Parigi fra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, resterà aperto al traffico, mentre domenica verrà interamente chiuso e pedonalizzato. Darmanin stesso ha ricordato che nel 2018 circa 600.000 persone si riunirono sui Campi Elisi per festegiare la seconda stella dei 'Bleus'. Per la finale, domenica, la prefettura di polizia di Parigi prevede 2.750 agenti dispiegati nella capitale, contro i 2.000 sabato scorso.

