Mondiali: convocati Croazia; Modric ancora leader vicecampioni

ROMA, 09 NOV - Il ct, Zlatko Dalic, ha svelato l'elenco dei 26 giocatori della Croazia convocati per i Mondiali, in cui spicca il nome di Luka Modric, che a 37 anni e quattro partecipazioni alle spalle ha già annunciato di voler chiudere al termine del torneo la sua storia in nazionale. Con la stella del Real Madrid - Pallone d'oro nel 2018 quando la Croazia finì seconda in Russia battuta in finale dalla Francia -, ci sono altri veterani, dai difensori Domagoj Vida e Dejan Lovren, da Mateo Kovacic e Ivan Perisic fino al nerazzurro Marcelo Brozovic, uno dei quattro 'italiani' del gruppo insieme con Martin Erlic del Sassuolo, Mario Pasalic dell'Atalanta e Nikola Vlasic del Torino "Siamo ottimisti non senza motivo ma dobbiamo anche essere realistici - ha detto Dalic presentando la lista -. Affronteremo le partite una alla volta, ma abbiamo fiducia soprattutto dopo le partite di Nations League. Non c'è pressione, né euforia. La prima partita sarà la più importante... stiamo pensando a come arrivare primi nel girone". La Croazia apre il suo Mondiale il 23 novembre contro il Marocco, prima di affrontare Canada e Belgio. Ecco la lista della Croazia: Portieri: Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atletico Madrid; difensori: Domagoj Vida (Aek Atene), Dejan Lovren (Zenit San Pietroburgo), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Josip Juranovic (Celtic Glasgow), Josko Gvardiol (RB Lipsia), Borna Sosa (Stoccarda), Josip Stanisic (Bayern Monaco) Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagabria); centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter, Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Eintracht), Luka Sucic (Salisburgo); attaccanti: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic e Mislav Orsic (Dinamo Zagabria), Ante Budimir (Osasuna/), Marko Livaja (Hajduk Spalato).

