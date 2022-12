Mondiali: Corea del Sud; Paulo Bento si è dimesso

DOHA, 06 DIC - Paulo Bento non è più il commissario tecnico della Corea del Sud. Lo ha annunciato lui stesso dopo la sconfitta (4-1) dei suoi contro il Brasile negli ottavi di finale dei Mondiali. "Ora devo riflettere sul futuro - ha detto Paulo Bento -, che non sarà con la nazionale della Corea del Sud. Ho già informato i dirigenti e i giocatori. Avevo deciso fin da settembre che me ne sarei andato comunque fosse andata qui. Comunque sono fiero di aver allenato questi ragazzi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA