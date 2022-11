Mondiali: Croazia-Canada 4-1

ROMA, 27 NOV - Croazia-Canada 4-1 (2-1) in una partita della seconda giornata del gruppo F dei Mondiale in Qatar giocata allo Stadio internazionale Khalifa di Ar-Rayyan: CROAZIA (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric (41' st Pasalic), Brozovic, Kovacic (41' st Majer), Kramaric (27' st Vlasic), Livaja (15' st Petkovic), Perisic (41' st Orsic). (12 Grbic, 23 Ivusic 2 Stanisic, 3 Barisic, 5 Erlic, 17 Budimir, 24 Sutalo, 25 Sucic, 26 JAkic). All.:Dalic CANADA (4-4-2): Borjan, Laryea (17' st Hoilett), Vitoria, Miller, Johnston; Buchanan, Eustaquio (1' st Kone), Hutchinson (27' st Adekugbe), Davies, David (27' st Cavallini), Larin (1' st Osorio). (1 St. Clair, 16 Pantemis, 6 Piette, 8 Fraser, 12 Ugbo, 14 Kaye, 23 Millar, 24 Wotherspoon, 25 Cornelius, 26 Waterman): All.: Herdman Arbitro: Andres Matias Matonte Cabrera (Uru) Reti: 2' Davies, 36' e 25' st Kramaric, 44' Livaja, 49' st Majer Recupero: 5' e 6' Angoli: 5-2 per la Croazia Ammoniti: Buchanan, Lovren, Modric e Miller per gioco scorretto.

