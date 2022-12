Mondiali: Croazia; Dalic, daremo filo da torcere al Brasile

ROMA, 08 DIC - "Il Brasile è favorito. Hanno fiducia in sé stessi, entusiasmo, giocatori di qualità e hanno anche recuperato Neymar". Così il ct della Croazia Zlatko Dalic in vista della sfida con il Brasile per i quarti di finale dei Mondiali in Qatar. "In ogni caso - aggiunge - possiamo dare loro filo da torcere. Non credo che pressarli in modo costante sia molto intelligente, ma non bisogna nemmeno concedere loro troppo spazio. Cercheremo di controllarli in modo saggio. Le probabilità non sono esattamente al 50%, ma non siamo arrivati a questo punto del torneo senza meritarlo".

