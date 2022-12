Mondiali: ct Inghilterra, i rigori? Ci siamo preparati

ROMA, 03 DIC - "Ci siamo allenati sui rigori: siamo preparati". Lo ha detto alla Bbc Gareth Southgate il ct dell'Inghilterra che domani, alle ore 20 italiane, sfiderà il Senegal in uno degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. L'ultima volta in una partita arrivata ai calci di rigore, l'11 luglio 2021, gli inglesi furono sconfitti dall'Italia nella finale degli Europei giocata a Wembley. "Da un po' - ha evidenziato Soutghate - ci stiamo allenando sui rigori. E' giusto trovare un equilibro: non dobbiamo renderla una situazione più drammatica di quella che dovrebbe essere, ma allo stesso tempo dobbiamo essere sicuri di farci trovare preparati". L'allenatore inglese ha poi ricordato che lo scorso 6 febbraio Senegal ha vinto la Coppa d'Africa: "Sono ben organizzati e hanno buonissime individualità. E poi hanno un atletismo simile a quello degli Usa", ha sottolineato Southgate facendo riferimento al pareggio 0-0 nella gara valida per il girone B, chiuso dagli inglesi al primo posto, seguiti al secondo dagli statunitensi, mentre sono stati eliminati l'Iran e il Galles. La squadra africana ha invece conquistato il secondo posto nel girone A dietro l'Olanda, mettendosi alle spalle l'Ecuador e i padroni di casa del Qatar. "Il Senegal - ha concluso Southgate - gioca con grande sicurezza, noi dovremo farci trovare molto concentrati. Finora siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ma ora, nella fase ad eliminazione diretta, le cose cominciano a farsi molto più serie".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA