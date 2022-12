Mondiali: ct Marocco, abbiamo scritto storia per l'Africa

ROMA, 10 DIC - "Prima della partita, ai miei giocatori avevo detto che dovevamo scrivere la storia per l'Africa. E ora sono molto, molto felice". Così a fine partita, dopo aver battuto il Portogallo per 1-0 nei quarti di finale di Qatar 2022, il ct del Marocco, Walid Regragui, ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo storico: per la prima volta una squadra africana ha raggiunto le semifinali dei Mondiali di calcio. "Abbiamo battuto un'altra grande squadra", ha detto il ct.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA