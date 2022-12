Mondiali: ct Marocco, tifano per noi perché siamo come Rocky

ROMA, 10 DIC - "Quando guardi Rocky Balboa, vuoi tifare per Rocky per il suo duro lavoro e per il suo impegno: noi siamo il Rocky Balboa di questa Coppa del Mondo": è la metafora utilizzata in conferenza stampa dall'allenatore del Marocco, Walid Regragui, dopo la vittoria con il Portogallo che ha regalato alla sua squadra, e all'Africa, la prima storica qualificazione alle semifinali dei Mondiali. "Stiamo diventando - ha aggiunto il ct - la squadra che tutti amano in questa Coppa del Mondo, perché stiamo dimostrando che, anche se non hai tanto talento, se mostri desiderio, cuore e convinzione, puoi ottenere grandi risultati. Qualcuno dirà che si tratta di un miracolo, ma noi abbiamo vinto senza subire gol contro Belgio, Spagna e Portogallo e questo è il risultato del duro lavoro". E ora dove può ancora arrivare il Marocco? "Possiamo sognare, perché non dovremmo sognare di vincere la Coppa del Mondo?", ha aggiunto Regragui. "Abbiamo già eliminato alcune tra le squadre più forti del mondo: per chiunque verrà non sarà facile batterci", ha concluso.

