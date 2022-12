Mondiali: Dalic avverte la Croazia, Giappone ha carattere

ROMA, 04 DIC - "Cercheremo di risolverla nei 90 minuti, ma so che abbiamo di fronte un avversario tosto che non si arrende mai. Se saranno necessari supplementari e rigori noi siamo pronti". Così il ct della Croazia, Zlatko Dalic nella conferenza stampa della vigilia dell'ottavo di finale contro il Giappone. "Avremo di fronte un avversario tosto che non si arrende mai. Non ci arrenderemo neanche noi. Sarà una lotta fino alla fine". "Rispettiamo i nostri avversari - prosegue Dalic - hanno battuto due squadre campioni del mondo come Spagna e Germania. Erano sotto nel primo tempo e hanno mostrato carattere, mentalità e qualità. Non sottovalutermo nessuno. Loro giocheranno come i samurai, noi avremo lo stesso atteggiamento. Il campo poi dirà chi è più bravo". A chi gli chiede se Modric lascerà la nazionale dopo i Mondiali, Dalic risponde: "Che Dio gli dia la salute, così continuerà. Sono sicuro che questa non sarà la sua ultima competizione internazionale con la Croazia. È molto importante per noi, è il nostro capitano e leader e spero possa continuare".

