Mondiali: Danilo, Francia e Argentina sono fortissime

TORINO, 15 NOV - "Francia e Argentina sono fortissime e arriveranno lontano, ma noi abbiamo giocatori importanti che giocano nelle più grandi al mondo": questa la previsione di Danilo sul Mondiale in Qatar dal ritiro torinese del Brasile alla Continassa. "Quando scendiamo in campo con la maglia della nazionale abbiamo sempre la sensazione di esser quei bambini che in Brasile sognavano di andare in campo e vincere mondale per poi abbracciare la famiglia con la coppa in mano - continua il giocatore della Juventus - e noi abbiamo questa sensazione, ci dà una forza che non si può immaginare".

