Mondiali: Danilo, Pelé sei il nostro re, guarisci presto

ROMA, 05 DIC - "E' stata una bella partita, volevamo tenere la palla ed essere propositivi e ci siamo riusciti. Sono contento". Così Danilo, ai microfoni di RaiSport dopo Brasile-Corea del Sud. "Ora dobbiamo riposarci - aggiunge il terzino -, perché ci aspetta una partita difficile". A fine partita la Seleçao ha mostrato uno striscione in onore di Pelé. "Pelé è il nostro re - dice Danilo - e gli auguriamo di stare bene il più presto possibile". Una battuta anche sulle danze per celebrare i gol. "L'esultanza ci viene naturale - spiega - non è qualcosa di preparato. Abbiamo tanti ragazzi a cui piace ballare e noi che siamo più esperti li seguiamo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA