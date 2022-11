Mondiali: Danimarca, basta domande su 'One Love' e diritti

ROMA, 24 NOV - Dopo essere stata, insieme alla Germania, la nazionale leader delle proteste contro i diritti umani negati in Qatar, e aver minaciato di lasciare la Fifa dopo le polemiche sulla fasce da capitano con la scritta 'One Love' la federcalcio della Danimarca ha deciso di cambiare strategia e di non affrontare più l'argomento. Lo ha spiegato oggi il responsabile della comunicazione della federazione, Jakob Hoyer, nel corso della conferenza stampa dei due giocatori Christensen e Lindstrom. Alla seconda domanda ai due sulla protesta di ieri della Germania (i giocatori con la mano sulla bocca nella foto del prepartita) e sulla minaccia di lasciare la Fifa, Hoyer è intervenuto dicendo che "siamo qui per parlare di calcio e della partita di sabato (a Doha contro la Francia ndr). Sugli altri argomenti ci siamo già espressi ieri". Al termine della conferenza stampa Hoyer ha poi interrotto l'intervista a Christensen di un'emittente televisiva, TV2, secondo la stessa emittente, quando al difensore è stata di nuovo fatta una domanda sul Qatar, la Fifa e i diritti umani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA