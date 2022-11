Mondiali: debutto Frappart, quarto ufficiale in Messico-Polonia

ROMA, 21 NOV - Debutto mondiale per Stephanie Frappart, una delle tre donne arbitro presenti ai Mondiali 2022. La francese è stata designata come quarto ufficiale di gara per Messico-Polonia in programma domani (arbitro sarà l'australiano Chris Beath). Dopo il debutto di ieri di Daniele Orsato, arbitro della gara inaugurale tra Qatar e Ecuador, designati Massimiliano Irrati come support Var per Belgio-Canada di mercoledì e Paolo Valeri, sempre support Var in Marocco-Croazia sempre di mercoledì.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA